Leeuwtje uit Russisch bordeel onderweg naar Natuurhulpcentrum

Een jong leeuwtje dat uit een Russisch bordeel werd gehaald, is onderweg naar het Natuurhulpcentrum. “Wij vangen Simba op voor Born Free Foundation. Later wordt deze leeuw naar Afrika gebracht”, zegt Sil Janssen. Het speciale transport wordt zaterdagmorgen verwacht.

Wat het leeuwtje precies in een bordeel deed, is niet duidelijk. “In Rusland is blijkbaar veel mogelijk. Deze leeuw is 1,5 jaar oud en werd weggehaald bij de dames van plezier. Born Free Foundation betaalt de reis en ze willen het dier naar Afrika overbrengen. Dat lukte blijkbaar niet rechtstreeks vanuit Rusland. Daarom werd het Natuurhulpcentrum ingeschakeld. Van hieruit gaat het transport van het leeuwtje naar Afrika wel lukken”, vertelt Sil Janssen.

Het is een lange tocht voor leeuwtje Simba. “Het leeuwtje dat is Rusland werd onderzocht, is gezond. Het transport verliep vlot tot aan de Russische grens. Europa binnenkomen leverde wat problemen op. Aan de Russisch-Europese grens moesten de chauffeurs 12 uur wachten op een ’go’”, vertelt Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum.

De leeuw gaat hier quarantaine. “Eerst gaat hij hier naar een tijdelijk kooi tot de quarantaine wordt opgeheven. Dan verhuis Simba naar een buitenkooi tot er een transport naar Afrika is geregeld. Door corona kan het wel zijn dat de leeuw langer bij ons gaat moeten verblijven. Maar dat valt nog af te wachten”, besluit Sil Janssen. (rdr)