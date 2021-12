Sint op bezoek in VLS De Boomgaard

Dit jaar was het spannend afwachten of de Sint een bezoekje kon brengen aan VLS De Boomgaard.

Op vrijdag 3 december was het dan toch zover. De kinderen keken er zoals ieder jaar weer heel erg naar uit. Enkele pieten zaten in quarantaine. Gelukkig konden de pakjespieten en de Sint toch nog voor de cadeautjes zorgen voor iedere klas. De Sint ontving de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar. Deze leerlingen toonden per klasbubbel prachtige dansjes, liedjes en versjes. De Sint was heel blij met de mooie optredens van iedere klas. Zoals elk jaar, waren er ook dit jaar geen stoute kinderen.