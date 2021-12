Boris Johnson alweer onder vuur: renovatiewerken brengen Britse premier opnieuw in problemen

De voorbije week moest de Britse premier Boris Johnson reageren op schandalen waarin hij en zijn entourage genoemd worden. Daarbovenop komt nu een donderdag gepubliceerd rapport van de Kiescommissie over renovatiewerken aan Johnsons appartement in Downing Street. De storm daarrond is vrijdag nog lang niet gaan liggen.

Johnsons vroegere belangrijke adviseur Dominic Cummings had de premier er al eerder van beschuldigd om rijke donoren van de Conservatieve Partij te laten opdraaien voor de herinrichting. Die kostte meer dan 110.000 pond (130.000 euro).

Een eerder onderzoek, door Lord Geidt, wees uit dat BoJo daarbij geen inbreuken had gepleegd. Maar Labour-parlementslid Angela Rayner heeft nu in een brief aan Geidt gevraagd de “tegenstrijdigheden” te onderzoeken tussen diens rapport over de zaak en de vernietigende publicatie erover van de Kiescommissie.

De Kiescommissie heeft Johnsons partij vanwege een onregelmatigheid bij de financiering van de werken een boete van omgerekend 20.000 euro opgelegd. Nog erger voor Johnson is dat de commissie ook schrijft dat de premier tegenover Geidt mogelijk niet de waarheid gezegd heeft. Volgens de Kiescommissie wist Johnson al in november vorig jaar hoe de vork echt aan de steel zat.

“Premier drijft de spot”

Rayner beschuldigt Johnson ervan tegen Geidt gelogen te hebben over de vraag of hij wist dat een Tory achter de donaties voor Johnsons nieuwe interieur zat. “De Conservatieve Partij heeft niet alleen de wet overtreden, maar hun premier heeft ook de spot gedreven met de normen die wij verwachten”, aldus Rayner. “Als Johnson een nieuw onderzoek weigert, zal de norm nog verder verlaagd worden.”

Wat betreft Labour-leider Keir Starmer moet de Tory-fractie in het Lagerhuis Johnson laten vallen omdat hij “ongeschikt is om ons land te leiden”.

Er doen berichten de ronde dat Geidt ontslag wil nemen over de aantijgingen dat hij om de tuin geleid werd door Johnson tijdens zijn onderzoek.

Eerder deze week raakte ook al bekend dat er een onderzoek loopt naar feestjes in Downing Street, rond Kerstmis vorig jaar, waar de coronaregels verbroken werden. Daarnaast is er binnen zijn partij onrust over nieuwe coronabeperkingen.