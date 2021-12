Dit waren de meest populaire emoji’s van 2021

De emoji’s die het meest in de smaak vallen zijn niet verrassend: De ‘rode hartjes’-emoji staat op nummer twee en de ‘tranen van vreugde’-emoji op nummer één.

Volgens het onderzoek van Unicode worden emoji’s gebruikt door 92 procent van de internetgebruikers. De emoji met het gezichtje dat huilt van lachen, ook bekend als ‘de tranen van vreugde’, is goed voor 5 procent van dat gebruik.

Ondanks dat 2021 een bewogen jaar was, hebben we nog vaak over de grond gerold van het lachen, want dat symbooltje staat op een derde plaats.

De volgende emoji’s zijn de duim, het wenende mannetje, de high five (of biddende handjes), het kussende mannetje, de emoji met hartjes rondom, de hartjesogen en de gewone smiley.

Het gebruik van emoji’s is niet heel erg veranderd sinds 2019, het jaar dat het Unicode Consortium voor het laatst deze gegevens naar buiten bracht. Destijds waren de ‘tranen van vreugde’ en het rode hartje ook de meest gebruikte emoji’s ter wereld.

De emoji met de smekende ogen is van de 97ste naar de 14de plaats gestegen, waarmee het de emoji is die het meest is gestegen. Ook werden de feesttoeter en het ‘face palm’-symbool heel wat vaker gebruikt.