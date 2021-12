Aanslag verijdeld in Duitsland: “Kon aanzienlijke schade aanrichten”

Op een persconferentie deelden de Duitse veiligheidsautoriteiten een opvallende boodschap mee. In augustus van dit jaar zou de politie van Hamburg, in samenwerking met de veiligheidsautoriteiten, erin geslaagd zijn een islamitische terroristische aanslag te verijdelen. Ze ontdekten dat de 20-jarige Abdurrahman C. chemicaliën kocht voor het bouwen van een bom en ook nog een handgranaat probeerde te bemachtigen.

Volgens de Duitse krant Der Spiegel zouden undercoveragenten het spel meegespeeld hebben op het darknet. Vervolgens konden ze de man arresteren bij hem thuis tijdens een geënsceneerde overdracht. Bij een huiszoeking werden chemicaliën gevonden voor het maken van een bom.

Op de persconferentie sprak senator van Binnenlandse Zaken Andy Grote van een “zeer, zeer ernstig incident” dat we “niet eerder hebben gehad”. De potentiële explosieve kracht van de chemicaliën was in staat om “aanzienlijke” schade aan te richten.

Het nieuws komt nu pas naar buiten omdat de veiligheidsautoriteiten er nu vanuit gaan dat er geen specifiek risico op een aanval meer is.