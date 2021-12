Tectum Groep is de ‘Limburgse Ondernemer van het Jaar’

Het was een razend spannende finale vrijdag. Voor de zevende keer al gingen Het Belang van Limburg en Made in Limburg op zoek naar het bedrijf dat de afgelopen jaren het best heeft gepresteerd in het belang van de provincie Limburg. De winnaar werd bekendgemaakt via een uitzending op hbvl.be.

“De drie kandidaten lagen zeer dicht bij elkaar”, zegt juryvoorzitter Piet Pauwels, decaan bedrijfswetenschappen van de UHasselt. “Het was een kwestie van details. Maar uiteindelijk zijn we tot een unanieme beslissing gekomen. Je zou kunnen zeggen dat Tectum Groep het in de sprint met een banddikte heeft gehaald.”

Onverwacht

De vreugde bij Tectum Group was er niet minder om. “Dit had ik niet verwacht”, zegt CEO Rudy Evens. “Toen ik hoorde wie onze tegenkandidaten waren, kleppers zoals Democo en Nelissen, was ik al blij dat we überhaupt de finale hadden gehaald. Winnen, dat was voor mij dan ook verrassing. Maar ik ben er zeer trots op. Trots op ons hele team. Zonder elk van onze medewerkers hadden we dit niet gehaald. Deze trofee draag ik dan ook aan hen op.”

De zonen Filip en Yves Biesmans (links), samen met oprichter Jean Biesmans en CEO Rudy Evens van Tectum Group. — © DD

Ook oprichter Jean Biesmans (70), die ondertussen de fakkel heeft doorgegeven aan de zonen Yves en Filip, is apetrots. “Ik heb de fundamenten van dit succes misschien gelegd, maar het zijn Yves, Filip en onze CEO Rudy die de jongste jaren aan het stuur hebben gezeten. De tweede generatie heeft dat goed gedaan”, zegt Jean Biesmans. Hij vergeet daarbij wel even dat zonder fundamenten er geen dak kan gelegd worden.

Ambitie

“Een terechte winnaar”, zegt ook jurylid David Derhaeg, partner van Deloitte Accauntancy, die samen met collega Hannes Poelmans zorgde voor de basisberekeningen. “Het was zeker spannend. De jury is vooral gevallen voor het mooie parcours en de hoge ambitie die Tectum Group nog koestert. We hebben alvast een mooie opvolger voor de drankengroep Konings uit Zonhoven, die vorig jaar de titel mocht opspelden. Tectum Group zat toen overigens ook al bij de finalisten.”

Minister Hilde Crevits maakt de winnaar bekend. — © luc daelemans

Tectum Group, specialist in de constructie van daken en handel in dakenmateriaal, wil tegen 2025 een omzet van 250 miljoen halen, en wil zijn activiteiten ook uitbreiden naar Frankrijk en Duitsland.

