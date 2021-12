Zowat 200 Uber-chauffeurs betogen voor Brussels parlement

De chauffeurs verzetten zich tegen de aanpassingen die de Brusselse regering doorvoerde aan een voorstel van noodordonnantie (de ‘sparadraps’-ordonnantie). “Door de herziene ‘sparadraps’ zal niet meer iedereen opnieuw aan de slag kunnen”, zei Fernando Redondo, de voorzitter van de Association Belge des Chauffeurs de Limousine (ABCL). Hij hoopt dat het protest tot een nieuwe aanpassing kan leiden.

De noodordonnantie kwam er nadat Uber het UberX-platform op 26 november had afgesloten als gevolg van een arrest van het hof van beroep, waardoor de naar schatting 2.000 VVB-chauffeurs niet meer konden werken. Ze moet ervoor zorgen dat de getroffen chauffeurs tijdelijk weer aan de slag kunnen gaan, in afwachting van de inwerkingtreding van een definitief taxiplan.

De tijdelijke oplossing van de Brusselse regering maakt het mogelijk dat de uitbaters-chauffeurs van de VVB-sector hun werk in het Brussels Gewest kunnen hervatten binnen een juridisch kader. Zo moeten de chauffeurs werken op basis van een exploitatievergunning die is afgegeven na een aanvraag die uiterlijk op 15 januari van dit jaar is ingediend. Ze moeten ook kunnen bewijzen dat ze deze activiteit gemiddeld 20 uur per week uitoefenen en dus hun hoofdberoep uitmaakt. En ze mogen enkel ritten uitvoeren die vooraf via een platform werden besteld. Het oppikken van klanten, parkeren op de openbare weg of op een taxiplaats zijn verboden.

De commissie Binnenlandse Zaken van het Brussels Parlement keurde de aangepaste noodordonnatie donderdagavond goed. Vrijdag wordt ze voorgelegd aan de plenaire vergadering.