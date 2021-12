Belgische clubs definitief uit top tien van UEFA: enkel halve finale AA Gent kan rechtstreeks Champions League-ticket nog redden

Het is officieel: ons land heeft voor het eerst in negen jaar geen top tien-competitie meer voor de UEFA. Doordat België met AA Gent maar één club heeft die overwintert, is het definitief uit het selecte kransje landen gevallen dat zeker is van een vertegenwoordiger in de Champions League. Er is wel nog een kansje dat de Belgische kampioen van volgend seizoen alsnog rechtstreeks naar het kampioenenbal zal kunnen, maar daarvoor moet AA Gent minstens de halve finales van de Conference League halen.

De coëfficiëntenranking van de UEFA, die de Europese resultaten van elk land over een periode van vijf jaar in rekening neemt, hing al langer als een Zwaard van Damocles boven de hoofden van de Belgische clubs. Door het wegvallen van ons goede seizoen 2016/2017 in de berekening waren we bij de start van dit seizoen virtueel uit de top tien gevallen. De hoop was er nog even die achterstand in het lopende seizoen goed te maken, maar doordat Anderlecht, Antwerp, Club Brugge en nu ook Genk intussen Europees uitgeschakeld zijn, is dat mathematisch onmogelijk geworden.

Club Brugge ging in de Champions League ten onder tegen PSG. — © BELGA

Op dit moment staan we virtueel slechts dertiende op de ranking. Onze achterstand van 3.500 punten op nummer tien Schotland kan zelfs niet meer overbrugd worden als onze enige overgebleven deelnemer AA Gent de Conference League zou winnen. Elke zege van AA Gent is immers 0.400 punt waard, een gelijkspel levert 0.200 punt op voor ons land. Het halen van de halve finale en finale kunnen nog 0.200 bonuspunten extra opleveren. Met nog maximaal zeven matchen te spelen, kunnen de Buffalo’s dus nog maar 3.200 punten verdienen voor België.

Plek 10 tot en met 15 op de coëfficiëntenranking:

1. Engeland 99.783

(...)

10. Schotland 34.100

11. Servië 31.875

12. Oekraïne 31.800

13. België 30.600

14. Zwitserland 29.675

15. Turkije 26.900

Hopen op halve finales Conference League voor AA Gent

Wil dat dan zeggen dat onze kampioen van volgend seizoen (2022/2023) dan sowieso geen rechtstreeks Champions League-ticket meer krijgt? Niet noodzakelijk. Op korte termijn zou een opmars naar de elfde plek dit seizoen wel nog soelaas kunnen bieden. Indien de winnaar van de Champions League zich ook via de eigen competitie zou plaatsen voor het kampioenenbal, mag de kampioen van het land dat elfde staat rechtstreeks de Champions League in. Iets dat meer wel dan niet gebeurt.

Gianni Bruno bezorgde AA Gent donderdagavond een nieuwe Europese zege. — © BELGA

Onze achterstand op die nummer elf Servië bedraagt momenteel 1.275 punten. Alleen: doordat we met AA Gent nog maar één deelnemer over hebben, zouden zij de opmars in hun eentje moeten realiseren. De Buffalo’s zouden minstens de halve finale van de Conference League moeten halen om ons land voorbij de Serviërs te hijsen. Extra moeilijkheid: Servië heeft met Rode Ster Belgrado én Partizan Belgrado nog twee clubs in de strijd om punten te rapen. We moeten dus niet enkel hopen op een sterke prestatie van AA Gent, maar ook dat de Servische clubs hun wedstrijden verliezen. Met nummer twaalf Oekraïne hoeven we geen rekening meer te houden: zij zijn al hun Europese deelnemers kwijt en zullen dus geen punten meer pakken.

Op dit moment is nog niet duidelijk hoe lang België mogelijk zonder rechtstreekse deelnemer aan de Champions League zou kunnen zitten. Met het oog op de verdeling van de Europese tickets voor 2023/2024 zou België wel weer opschuiven naar de tiende plek op de ranking omdat dan het mindere seizoen 2017/2018 wegvalt, maar dat is naast de prestaties van AA Gent ook nog afhankelijk van de Belgische resultaten in Europa komend seizoen.

AA Gent nu al absolute vaandeldrager van België in Europa

AA Gent is sowieso al de club die het meeste punten vergaard had voor de Belgische coëfficiënt dit seizoen. Alle Belgische clubs samen waren tot dusver goed voor 6.600 verse coëfficiëntpunten voor ons land. 2.900 daarvan staan op het conto van AA Gent. Ze doen daarmee meer dan dubbel zo goed als nummer twee Club Brugge, dat goed was voor 1.400 coëfficiëntpunten. Antwerp (1.000 coefficiëntpunt), Racing Genk (0.800 coëfficiëntpunt) en Anderlecht (0.500 coefficiëntpunt) sluiten de rij.

© BELGA

In de Conference League belanden de Buffalo’s als groepswinnaar rechtstreeks in de achtste finales. Ze ontlopen zo de andere groepswinnaars LASK, AS Roma, AZ, Feyenoord, FC Kopenhagen, Rennes en Bazel. De volgende tegenstander van AA Gent zal uit de zogenaamde ‘play-offronde’ komen die voor de achtste finales ingelast wordt tussen de nummers twee van de Conference League en de nummers drie van de Europa League. Mogelijke tegenstanders zijn: Maccabi Tel-Aviv, Bodø/Glimt, Randers, Slavia Praag, PAOK, Vitesse, Qarabag, Sparta Praag, PSV, Leicester, Fenerbahçe, Marseille, Midtjylland, Celtic en Rapid Wenen.

De loting voor de play-offronde vindt plaats op 13 december. AA Gent zelf gaat pas op 22 februari de trommel in voor de loting van de achtste finales. Die worden gespeeld op 10 en 17 maart.