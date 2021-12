Hasselt legt ‘Minder Hinder Plan’ op aan werven in binnenstad en schoolbuurten

“Voortaan wordt een ‘Minder Hinder Plan’ verankerd in de bouwvergunningen die de stad Hasselt uitreikt in de binnenstad en in schoolbuurten op het hele grondgebied.” Dat zegt schepen Marc Schepers (RoodGroen+) die zo de leefbaarheid en verkeersveiligheid rond werven wil verhogen.

“We voeren ook de ondertekening van het Werfcharter in, een initiatief van de Bouwunie, de Confederatie Bouw, Fema en wijzelf. Dit is een engagementsverklaring waarin alle partijen verklaren bij te dragen aan een maximaal leefbare en verkeersveilige omgeving tijdens bouw- en wegenwerken in Hasselt”, zegt schepen Schepers.

Vrijblijvend

Toch wil de stad de ‘vrijblijvendheid’ bannen. “Terwijl aannemers zich wel aan de afspraken houden, merken we dat dit voor onderaannemers en leveranciers al veel moeilijker lukt”, zegt Marc Schepers. “Ze zijn niet op de hoogte of houden zich niet aan de afspraken waardoor erg gevaarlijke situaties ontstaan. Daarom verankeren we het Minder Hinder Plan nu in ons vergunningenbeleid, zeker voor dossiers op verkeersgevoelige plekken en grotere bouwdossiers, zeker in de binnenstad en in schoolbuurten. Daarin voorzien we ook verplicht een vergadering bij de start van de werken, waarin de overeenkomst tussen stad en bouwheer nog eens duidelijk overlopen wordt zodat alle deelnemers aan de werf op de hoogte zijn of minstens tijdige verwittigd worden. Dat houdt ook in dat onze diensten op vlak van veilige werforganisatie meer controle en handhaving zullen verrichten. Hoe dat praktisch moet, wordt nu bekeken en vastgelegd.”

Vrachtwagenvrij

“Daarnaast werken we ook aan de invoering van vrachtwagenvrije schoolomgevingen, waarbij, vergelijkbaar met het concept van de schoolstraten, bij het begin en einde van de schooltijden, er een verbod op passage van vrachtwagens zal zijn. Onze diensten bestuderen nu de haalbaarheid en de mogelijkheden daarvan. Zo zullen onder meer, per schoolomgeving, veilige uitwijkmogelijkheden moeten worden voorzien voor vrachtwagens die zich in deze tijdspannes aanmelden.”

Dirk Jacobs