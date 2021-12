Het volgende Overlegcomité staat voorlopig pas gepland op 22 december, maar nu al is duidelijk wat de belangrijkste thema’s zullen zijn. Zo vraagt de horeca zo snel mogelijk duidelijkheid over het sluitingsuur tijdens de eindejaarsfeesten, maar ook verplichte vaccinatie en de invoering van 2G zullen aan bod komen. Dit weten we al.