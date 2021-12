46-jarige drugsdealer in cel: drugs, geld en wapen gevonden bij huiszoeking

Heusden-Zolder

Een 48-jarige man uit Heusden-Zolder heeft als Sinterklaascadeau een verblijf in de gevangenis gekregen. Hij werd 6 december door de recherchedienst van politiezone Heusden-Zolder in het kader van een drugsdossier gearresteerd. Bij een huiszoeking, in opdracht van de onderzoeksrechter, werd door de politie ongeveer 850 gram amfetamines, 350 gram cannabis en 2000 euro cash geld aangetroffen. Bij de zoeking werd ook een drugshond ingezet.

In het huis lag ook een vuurwapen met bijbehorende munitie. Daarvoor werd een bijkomend proces-verbaal werd opgesteld. De verdachte werd bij de onderzoeksrechter in Hasselt voorgeleid. De onderzoeksrechter besliste om de verdachte aan te houden. Het onderzoek wordt voortgezet. mm