Minstens 30 besmettingen met omikron in België: "Mogelijk eind januari dominant"

Er zijn momenteel drie besmettingsclusters waarin de omikronvariant rondwaart die een link hebben met het buitenland. De besmette personen reisden recent naar Egypte, Turkije, Dubai of Tsjechië. Er is ook een grote uitbraak op een school, daar is geen link te maken met het buitenland.

Van Gucht benadrukt dat de overgrote meerderheid van de coronabesmettingen nog steeds veroorzaakt wordt door de deltavariant, zo’n 99 tot 98 procent. De viroloog waarschuwt wel voor een snelle stijging van het aantal omikronbesmettingen, zoals nu al in het Verenigd Koninkrijk te zien is. In dat land neemt het aantal infecties met de omikronvariant wekelijks met zo’n 2 tot 3 procent toe.

Van Gucht wijst erop dat in het Verenigd Koninkrijk minder strenge maatregelen gelden, in België is eerder ingegrepen. Hij verwacht dan ook dat de impact van omikron in België minder hevig zal zijn. In het Verenigd Koninkrijk zal de omikronvariant eind januari dominant zijn, dat zal in België volgens van Gucht hoogstwaarschijnlijk ook zo zijn.

"Omikron geeft extra onzekerheid in deze pandemie", zei Van Gucht, "we moeten de maatregelen dan ook zeker niet te snel versoepelen".

Ziekteverloop

Of een besmetting met de omikronvariant een milder ziekteverloop heeft durft Van Gucht niet te zeggen, daarvoor is er nog te weinig betrouwbare data beschikbaar uit Zuid-Afrika, het land waar de nieuwste mutatie van het coronavirus voor het eerst werd ontdekt.

Deze week is de piek van de vierde golf van het coronavirus bereikt, weet Van Gucht. "De piek wat betreft het gemiddelde aantal nieuwe gevallen lag op dinsdag 28 november, toen werden 25.594 besmettingen gemeld", weet Van Gucht. "De piek wat betreft het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames viel op woensdag 1 december. Op 30 november waren het er in absolute cijfers totaal 386."

Op intensieve zorg liggen op dit moment 827 patiënten. De verwachting is dat de daling daar deze week ingezet zal worden. Tegen eind december zouden er dan 500 patiënten op intensieve zorg opgenomen zijn. De overlijdens stijgen nog altijd door, maar dat is volgens Van Gucht niet ongewoon, omdat dit "altijd de laatste parameter is die afvlakt".