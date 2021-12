Buurt schreeuwt om tunnel N76 na zoveelste dodelijk ongeval

Buurtbewoners nodigen Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters uit om te komen kijken hoe gevaarlijke het is op de Hoevenzavellaan en de Torenlaan. Twee straten die een wijk in twee snijden. “Er is alle dagen iets aan de hand. Donderdag verongelukte hier nog een 65-jarige vrouw uit de buurt.”

Gianmario Monarchesi is één van de bewoners die naar eigen zeggen niet zal rusten tot de Hoevenzavellaan en de Torenlaan, als splijtzwam van de buurt, voldoende beveiligd zijn om van het ene deel van de wijk naar het andere te wandelen. “Zelfs het winkelgedeelte is in twee opgedeeld met één van de meest gevaarlijk barrières er tussenin”, zegt Monarchesi. “Voor de mensen die in de wijken wonen is dit onleefbaar. We hebben in het verleden al een en ander georganiseerd in de hoop dat er maatregelen genomen worden die de veiligheid voor zwakke weggebruikers wat meer kan garanderen. Er is wel wat gesleuteld aan de infrastructuur, maar onvoldoende om voor mensen die willen oversteken of passeren met hun fiets. We hebben de indruk dat alle acties die we gevoerd hebben alleen maar geleid hebben tot een momentum. Veelal beleidsreacties op het ogenblik dat de emotie weer hoog is. Maar zonder resultaat.”

Tunnel

Daarom is het, volgens Monachesi, noodzakelijk dat de buurt het nu anders aanpakt. “In eerste instantie is het belangrijk dat bevoegd minister Lydia Peeters zich ter plaatse komt vergewissen van de toestand. We willen graag met haar in gesprek gaan en uitleggen wat het probleem is. We gaan ook nog een verkeersdeskundige onder de arm nemen om ons verder in dit dossier te begeleiden. De beste oplossing is een ondertunneling voor het gedeelte waarop de woongebieden aansluiten. In afwachting daarvan kan de maximum toegelaten snelheid teruggebracht worden van 70 kilometer per uur naar 50 kilometer per uur.”

De bewoners krijgen alvast gehoor bij de Genkse schepen van Mobiliteit Karel Kriekemans. “We stellen die vraag al langer om de Torenlaan en de Hoevenzavellaan te ondertunnelen”, zegt Kriekemans. “Het staat zelfs al ingeschreven in het mobiliteitsplan 2009 - 2014. Ik begrijp dat er AWV nog veel infrastructurele werken op de planning heeft. Maar we blijven er voor ijveren. Ook vanuit onze dienst mobiliteit wordt er in eerste instantie ook aangedrongen op veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers. Die zijn momenteel nog onvoldoende beveiligd.”(cn)