Sneeuwliefhebbers opgelet: vanmiddag wit laagje mogelijk in Voerstreek

Wie een wandeling in de sneeuw wilt maken, kan vandaag terecht in de Voerstreek. De kans bestaat dat daar een mooi wit laagje valt. Zaterdag moet u naar de Ardennen. Zondag is alles weg.

Hoe lang de sneeuw blijft liggen, hangt af van de intensiteit. “De ondergrond is nat. Daardoor moet het sneller sneeuwen dan het smelt”, zegt Ruben Weytjens. “Maar het is dus niet uitgesloten dat er in de namiddag een wit laagje wordt gevormd in de Voerstreek en het zuiden van de provincie.”

“De kans dat we vlokken gaan zien, is wel groot. Maar het gaat dus meestal om natte sneeuw. Die blijft nooit uren liggen. In Oost-Vlaanderen sneeuwde het in de voormiddag wel al hard genoeg, om eventjes winterse landschappen op te leveren.”

“De meeste neerslag valt ten westen van Limburg. In de Ardennen zal waarschijnlijk wel droge sneeuw vallen. Op hoogste toppen ligt daar 10 centimeter. Wie morgen zaterdag sneeuw wil zien, moet daarnaartoe. Zondag gaat het overal dooien. De temperaturen halen dan terug dubbele cijfers. Dat zijn we niet meer gewoon. Het is een tijdje kouder geweest dan normaal. Maar vanaf volgende week wordt het weer een paar graden warmer dan normaal.”

Of het een witte Kerst wordt? “Daarover vallen nog geen uitspraken te doen”, aldus Weytjens. “Het blijft volgende week zacht tot het weekend. Daarna lijkt het volgens de jongste weerkaarten af te koelen, maar zekerheid daarover is er nog niet.”