Kerstkaartjes voor alle bewoners van het Heuvelheem

“Onze leerlingen kregen de opdracht om kerstkaartjes te maken voor alle bewoners van WZC Heuvelheem. Een leerrijke en uitdagende opdracht voor onze leerlingen want naast het zelf ontwerpen van de kaartjes in een 3D-tekenprogramma, legden ze contacten met het woonzorgcentrum. Op die manier konden ze tijdens deze kerstperiode een extra lichtpuntje geven aan de bewoners en het personeel van het woonzorgcentrum”, vertelt STEM-leerkracht Wesly Raymaekers.Met heel veel enthousiasme werden de kaartjes dinsdag door de leerlingen overhandigd. Ze krijgen er een centrale plaats in het woonzorgcentrum.