Verkeershinder op E313 in Hasselt na autobrand

Hasselt

Op de E313 in Hasselt is vrijdag even voor de middag verkeershinder geweest na een autobrand in de richting van Luik. Een bestuurder kon zijn auto tussen de afritten Hasselt-Zuid en Hasselt-Oost nog net op de pechstrook aan de kant zetten en zichzelf in veiligheid brengen voor die in lichterlaaie vloog. De brandweer had het vuur snel geblust. Niemand raakte gewond. De oorzaak is een technisch defect. De auto is helemaal vernield.

Op een bepaald ogenblik was het aanschuiven van voor de afrit Hasselt-Zuid richting Luik. mm