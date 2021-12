Fluvius eist 13 miljoen van Looise installateur zonnepanelen, rechter doet nog geen uitspraak

De Hasseltse rechtbank heeft vrijdag nog geen uitspraak gedaan in zaak rond het vermeende gesjoemel met groenestroomcertificaten door zonnepaneleninstallateur Futech. Fluvius eist van de Looise firma 13 miljoen euro terug, maar moet wachten tot 4 februari voor een heropening van de debatten.

Naast Futech moesten ook zaakvoerder Ismaël Ben-Al-Lal en de toenmalige bestuurder Pieter Vangeel zich verantwoorden in de Hasseltse correctionele rechtbank. Volgens Fluviusadvocaat Pieter Helsen knoeiden de verdachten met 34 installaties waarbij de subsidies of groenestroomcertificaten richting Futech gingen.

Het vermeende gesjoemel dateert van eind september 2011. In die periode zakte de waarde van certificaten waardoor het interessant was om de installaties tijdig te laten keuren. Helsen hekelde dat er geknoeid zou zijn met onder meer de data van de keuringen. Daarnaast zou ook het aantal geplaatste zonnepanelen niet kloppen, stonden er nummers van omvormers in de verslagen die nog niet eens geproduceerd waren en bestaan er zeven keuringsverslagen van een installatie met 1.064 panelen.

De beklaagden gaan resoluut voor de vrijspraak en stellen dat hen niets te verwijten valt. Een uitspraak in de zaak was vandaag gepland, maar na toevoeging van keuringsverslagen wordt de zaak hernomen op 4 februari. Daarnaast wil de rechtbank enkele klanten verhoren in verband met de plaatsing van hun installatie. (GeHo)