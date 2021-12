Leerlingen Don Bosco Helchteren leren laminaatvloeren plaatsen

De leerkrachten hebben hun uiterste best gedaan om deze workshop voor te bereiden. Ze maakten 8 kamers met snel verplaatsbare hoeken, waarin de leerlingen aan de slag konden gaan. De leerlingen waren achteraf erg enthousiast over de nieuwe technieken die ze aangereikt kregen. "We kijken er alvast naar uit om volgend schooljaar opnieuw deze opleiding in te plannen", zo klinkt het op de school.