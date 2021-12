Anke Buckinx gezicht van actie om 1,5 miljoen kindjes een LEGO-set te schenken

Met de actie wil de Deense speelgoedgigant ‘een glimlach toveren op de gezichten van kinderen die ziek zijn of voor andere grote uitdagingen staan’. Dat doet LEGO door zo’n 1,5 miljoen sets weg te schenken in 29 landen. Ook in België, waarvoor LEGO samenwerkt met 20 partners. Anke Buckinx is maar wat graag het gezicht van de actie. “Als mama wil je altijd het beste voor je kind”, zegt de Hasseltse. “Ieder kind moet de kans krijgen om op een leuke, creatieve manier te kunnen spelen.” Er wordt ook opgeroepen om een mooie kerstster uit LEGO te bouwen, en die via de hashtag te delen op sociale media. “Zo tonen we aan de kindjes die het moeilijk hebben dat we aan hen denken tijdens de feestdagen.” jbou