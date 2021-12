Noëlla Vanaubel nieuw lid van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst

De eedaflegging gebeurde in handen van raadsvoorzitter Viviane Schellingen, in aanwezigheid van burgemeester Marino Keulen. De 51-jarige Noëlla Vanaubel uit Gellik zetelt sinds januari 2021 in de gemeente- en OCMW-raad. Ze behaalde bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 236 naamstemmen. “Ik ben erg gemotiveerd en vind het een hele eer om me ten dienste te mogen staan van de inwoners van Lanaken, met name voor de minder bedeelden. Ik zal dit mandaat dan ook naar best vermogen vervullen” aldus het kersvers lid van het BCSD.

Het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst buigt zich onder meer over de ondersteuning en begeleiding van mensen met financiële en andere sociaal-maatschappelijke problemen.