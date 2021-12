Levensloop 2022 verhuist naar Kapermolen en PXL

Na een jaar van relatieve stilte maakten de vrijwilligers van Levensloop Hasselt bekend dat zij de atletiekpiste van Kiewit niet meer gaan gebruiken voor hun jaarlijkse 24-uren Levensloop.Ben Lambrechts, algemeen directeur van PXL en peter van Levensloop Hasselt, stelt de PXL-site ter beschikking tijdens het weekend van 14-15 mei 2022. De ligging – binnen de grote ring – maakt het event beter toegankelijk voor de Hasselaren. PXL en Kapermolen bieden zowel buiten als binnen ruimte voor vechters, lopers en sympathisanten. Zo wordt het evenementenplein van de PXL het centrum van Levensloop. Daar wordt het podium gebouwd, hebben zowel de openings- en slotceremonie plaats en staan de tenten van de deelnemende teams opgesteld. Voor de kinderanimatie is een plein afzonderlijk voorzien en het teamcafé krijgt binnen onderdak. De wandel- en looppiste is uitgezet in het Kapermolenpark. ’s Nachts wordt die met een shortcut ingekort. Nieuw aan de editie 2022 is dat er 4 fietsroutes zijn uitgestippeld naar de vier windstreken van de stad. Je kan op de pedalen voor afstanden van 20 tot 30 kilometer. Wie een team wil samenstellen op het werk, de school, in de club of vereniging of individueel wil meedoen kan inschrijven op de website van Levensloop. De deelname kost 10 euro. De opbrengst gaat naar de Stichting tegen Kanker. Zij financieren het wetenschappelijk onderzoek en begeleiding van patiënten en hun familie.