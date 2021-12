Toen Julie niet opdaagde, sloegen haar vriendinnen alarm: dit speelde zich af voor en na de moord

Zij was het vrolijk fietsende meisje langs de kanaaldijk. Hij was de dolende schim in wiens hoofd het even grauw was als onder de brug waar hij smoorde en sliep. Eén ogenblik kruisten Julie Van Espen en Steve Bakelmans elkaar. Genoeg voor hem om haar van haar fiets te sleuren, aan te randen, te wurgen. 48 uur later was de moordzaak opgelost, was Vlaanderen in shock en was Julie een symbool. Dit is het verhaal van die 48 uur.