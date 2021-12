Een warm dekentje voor de Sint

Omdat klaslokalen nu extra goed verlucht moeten worden, is het ook binnen een beetje frisser geworden. Zo moet de Sint in de koude klassen op bezoek komen. Daarom vroegen de pieten of alle kinderen een stukje stof wilden meebrengen. Hiermee kon dan een mooi, maar vooral een warm dekentje gemaakt worden. Dit konden ze natuurlijk niet alleen. De kinderen en haute-couture-piet schakelden de hulp in van mevrouw Vally, de modejuf en haar leerlingen van de afdeling mode van het Atheneum Martinus. Na heel wat uren haak- en naaiwerk mocht het resultaat er zeker zijn: een prachtige plaid met het stukje stof van elk kind erin. Dankzij de toffe samenwerking op de campus kan Sinterklaas op beide oren slapen: volgend jaar mag hij weer veilig op klasbezoek komen, mét een warm dekentje erbij.