Ook kleine bedrijven willen duurzamer worden

Sir David Attenborough zei het ook al, het redden van onze planeet is een communicatie-uitdaging geworden. Tussen alle labels, certificaten en beloftes ziet de consument het bos door de bomen niet meer. Maar dat kan ook anders. Elk bedrijf of organisatie kan ook zelf zijn communicatie rond duurzaamheid organiseren via FWD Message (Forward Message). Het is dan een kwestie van open en eerlijke te communiceren.

Geert Bollen uit Diepenbeek werkt sinds 2004 als webdesigner. Hij zet zich in om websites duurzamer te ontwikkelen op een laagdrempelige manier. "Doordat ik ervaring heb met verschillende facetten binnen digitale communicatie, kan ik snel praktische oplossingen bedenken en ontwikkelen die ook betaalbaar blijven." Organisaties die vandaag op basis van de 17 SDG's van de Verenigde Naties ook hun bedrijf duurzamer willen maken, starten vaak aan een lange en moeizame weg voor het behalen van bijvoorbeeld een B-Cropcertificaat. Vooral individuen en kleine bedrijven zijn niet altijd in staat om mee te doen met de grote duurzaamheidslabels. De website FWD Message kan hier verandering in brengen door bedrijven in een community samen te brengen. Bedrijven kunnen er zelf aangeven welke acties ze gepland hebben. Ze geven een omschrijving en indien mogelijk ook de bewijzen mee. Als klant kan je met behulp van een score beoordelen hoe duurzaam je de actie vindt. De bedrijven krijgen hierdoor bruikbare en eerlijke feedback op hun duurzame activiteiten. Het platform wil in de toekomst meer hulpmiddelen aanreiken om communicatie duurzamer te maken door in te zetten op meer ambassadeurschap. Het wil laagdrempelige en betaalbare oplossingen aanbieden.