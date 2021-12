Heemkundige kring bezoekt 100-jarige Lena Beliën

Woensdag 8 december zijn Jos Zoons en Ronny Witting namens de heemkundige kring Wotra een bezoek gaan brengen aan de honderdjarige Lena Beliën. Lena werd geboren op 2 oktober 1921 in Voorshoven. Ze woont nog steeds in haar huis, samen met zoon Jos Neyens die haar voorziet van al de nodige zorgen. Lena is in 1946 getrouwd met Willem Neyens en ze kregen samen 5 kinderen. In 1978 overleed haar echtgenoot Willem. Haar oude dag vult Lena met gezellig thuis te vertoeven en als het even kan een paar stapjes te maken rond haar woning. Ze drinkt graag een kopje kruidenthee met daarbij een lekker koekje. De heemkundige kring overhandigde Lena twee exclusieve jaarboeken, een pin van Wotra en een mooie ruiker bloemen. "We hebben nog een leuke babbel gemaakt over het verleden. Waar ze naar school ging, over de oorlog en het leven tijdens deze periode. We danken Jos en Theo Neyens voor het warme welkom en de goede zorgen die ze aan hun moeder toedragen. We hopen dat Lena nog lang mag genieten van een mooie oude dag", zo besluiten Jos en Ronny namens Wotra.