Podcast RechtSpraak valt in de prijzen

De PXL-podcast eindigde op de tweede plaats in de categorie Politiek en Nieuws. VRT News won in deze categorie met de inzending ‘Mishandeld bij de buitengrens van Europa’ van Mieke Strynckx, Majd Khalifeh en Bjorn Van Keer. “Deze tweede plaats is voor ons boven alle verwachtingen”, zegt Karen Braekmans, CEO van Monard Law. “Het was een zot idee dat twee jaar geleden borrelde bij de PXL en Monard Law. Blij dat we zot hebben durven doen en deze zomer zijn we dan met het eerste seizoen van start gegaan. Dit is de bekroning van het harde werk van een een enthousiast en gedreven team. Dank ook aan alle inspirerende en boeiende gesprekken met onze talrijke gasten. Met deze podcast willen we een breed publiek meenemen achter de schermen van de juridische wereld.”“Met deze podcast proberen we een blik achter de schermen van het recht te geven, met een focus op innovatie, de actualiteit en het informeren van (toekomstige) studiekiezers en iedereen die iets met het recht te maken heeft”, vult Karel-Jan Van Dormael van Hogeschool PXL aan. “De nominatie voor de Belgian Podcast Awards was al een verrassing, maar dit hadden we niet durven hopen. Gelukkig is het tweede seizoen al in productie.““De meerwaarde van Rechtspraak is dat we op een laagdrempelige manier over juridische onderwerpen praten”, zegt moderator Philip De Hollogne. “Dat is niet alleen verrassend boeiend, maar daar is ook een publiek voor. We merken ook dat onze gasten graag de tijd nemen om een juridisch onderwerp uit te diepen. Deze tweede plaats in de finale van de Belgian Podcast awards bewijst dat PXL en Monard Law het bij het rechte eind hadden om RechtSpraak op te starten.”