Portavida nadert voltooiing

Oudere Genkenaren herinneren het zich nog goed. Als je langs de vrij steile helling van de Weg naar As naar boven fietste, stond je plots voor de gevel van het Sint-Jansziekenhuis. Het is bijna veertig jaar geleden dat dit ziekenhuis verhuisde naar het Schiepse Bos. Wat zou er met de oude gebouwen en hun omgeving gebeuren?Eind jaren tachtig wordt er een Toekomstplan voor Oudere Genkenaren geschreven dat het Genks welzijnsbeleid voor de volgende decennia zal uittekenen. Samenwerken op alle niveaus en op alle terreinen is daarin heel belangrijk. De omgeving van het vroegere ziekenhuis biedt daartoe een uitstekende kans. In 2003 werd op deze ‘campus’ het eerste nieuw gebouw in gebruik genomen: de provinciale zetel van het Wit-Gele Kruis. Vijf jaar later zijn alle plannen klaar voor de volledige uitbouw van de site en geleidelijk kiezen tientallen organisaties ervoor om zich hier te vestigen.Vooraan vind je nu koop- en huurwoningen met buurtverzorgende handel. Daarachter liggen de werkplekken voor welzijn en zorg: geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, thuiszorg, pleegzorg, sociale economie, kinderopvang… Doordat de auto’s in de grote ondergrondse parking terecht kunnen, ontstaat er bovengronds een mooie open ruimte die de kans biedt op ontmoeting tussen bewoners, bezoekers en medewerkers. Het Grand Kaffee aan het woonzorgcentrum Toermalien wordt een ontmoetingsplaats bij uitstek. Door dit alles wordt het een levendige omgeving, die niet voor niets de naam Portavida kreeg, poort tot leven.Op de site van ongeveer 10 ha zijn er nog enkele percelen beschikbaar voor latere ontwikkelingen -zo’n campus is nooit helemaal àf - maar het grootste gedeelte is intussen ingenomen door niet minder dan 27 organisaties, die samen meer dan 100 miljoen euro investeerden en waar bijna 1200 mensen werken. Ria Grondelaers, de laatste Genkse OCMW-voorzitter, die in januari met pensioen gaat, en die zelfs in coronatijd nog nieuwe vestigingen mocht verwelkomen op Portavida, kan tevreden terugblikken op een reeks mooie realisaties.