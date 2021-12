Meer dan 600 nestkastjes voor het goede doel

Meer dan zeshonderd nestkastjes zullen binnenkort de tuinen in Genk en omgeving sieren. Een gevolg van het nieuwe initiatief van het mountainbiketeam Calluna, samen met de zorginstelling Ter Heide. Nestkastjes voor bedrijven, zo heet dit initiatief.

Het hout van de nestkastjes komt van enkele bevriende bedrijven die een sterke band hebben met Ter Heide en de nestkastjes zelf worden in elkaar gezet door Tony Antheunis, gemotiveerd en geëngageerd activeringscoördinator van Ter Heide.De leden van het Calluna Team gingen op zoek naar bedrijven die interesse hadden voor het idee. Ze vonden een twintigtal ondernemingen uit Midden-Limburg die een dergelijk nestkastje aan hun medewerkers wilden schenken, als blijk van waardering voor het afgelopen jaar, waarin veel bedrijven kreunden onder de Corona-perikelen en de medewerkers vaak in moeilijke omstandigheden hun job moesten doen.Het resultaat mag er zijn: de bedrijven die instapten, kochten samen meer dan 625 nestkastjes, goed voor een netto-opbrengst van 11.600 euro. Met dit geld kan Ter Heide weer enkele elektrische rolstoelfietsen aankopen voor de bewoners in de vestigingen van Genk, Zonhoven, Tongeren en Borgloon. Zo wordt het park van elektrische rolstoelfietsen geleidelijk vernieuwd.