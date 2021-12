Staking op luchthaven Charleroi: vliegverkeer ernstig verstoord

Het vliegverkeer op de luchthaven van Charleroi is vrijdagochtend ernstig verstoord, nadat werknemers het werk hadden neergelegd. Dat werd bij de vakbonden vernomen.

De werkonderbreking startte om 4.00 uur. Ze zou oorspronkelijk een uurtje duren, maar het werk werd uiteindelijk pas omstreeks 8.00 uur hervat, zeggen de socialistische en de christelijke vakbond. “Er werd geen enkele passagier geregistreerd en er vertrok geen enkele vlucht. Een eenvoudige werkonderbreking is een staking geworden”, aldus Alain Goelens van de socialistische bediendebond Setca.

Vakbonden en directie onderhandelen al een tijdje over de lonen en de flexibiliteit van de werknemers. Een vergadering woensdag draaide verkeerd uit. Tijdens de werkonderbreking zouden de werknemers het niet geapprecieerd hebben dat niemand van de directie de moeite had genomen om ter plaatse te komen.

Omstreeks 8.00 uur gingen vakbonden en directie weer rond de tafel, nadat de bonden de werknemers hadden overtuigd om het werk te hervatten, zegt Yves Lambot van de christelijke bediendebond CNE.

Voor de vakbonden zijn de voorstellen van de directie onaanvaardbaar. Er is sprake van een “looninspanning” van 5 procent. “Sinds de opmars van de private aandeelhouder, is er een wil om stevig in te grijpen op de arbeidsomstandigheden en de lonen van de werknemers, met als doel de dividenden te verhogen”, klaagt Goelens aan.