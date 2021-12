Wereldwinkel Genk pakt uit met een pop-up geschenkenwinkel in Shopping 2

Traditioneel organiseert de Genkse Wereldwinkel elk jaar in november en december haar cadeaudagen, een geschenkenbeurs of een pop-up. Dit jaar zet het team van Oxfam Wereldwinkel Genk zijn schouders onder een gloednieuwe pop-up geschenkenwinkel in het centrum van Genk. Dankzij vele helpende handen werd begin november een leegstaand winkelpand in Shopping 2, tegenover de Bistro Grill, in een mum van tijd omgetoverd tot een prachtige geschenkenwinkel. Sinds december, dé cadeaumaand, ligt de rode loper voor de deur en baadt het winkelcentrum in mooie kerstverlichting! Pop-up-verantwoordelijke Jacqueline Colla is dankbaar, fier en enthousiast dat zoveel vrijwilligers de pop-up elke dag openhouden: "Bij ons zit je goed als je op zoek bent naar een origineel cadeau dat gemaakt is met respect voor mens en milieu. Ik ben er zeker van dat iedereen wel een geschikt eindejaarsgeschenkje bij ons vindt: artisanale en originele decoratie, speelgoed, cosmetica, of een verrassend geschenkpakket gevuld met bio en fairtrade voeding, wereldwijnen... Bovendien wordt elk cadeautje met heel veel zorg ingepakt. Geschenkverpakkingen zijn trouwens ons visitekaartje." Voorzitter Christina Majchrowicz vindt deze pop-up een absolute meerwaarde in shoppingstad Genk, die ook fairtrade gemeente is: ‘Bij ons koop je geschenken met een positieve impact. Want door te kiezen voor een Oxfam-pakje steun je onze partners die zich samen met ons inzetten voor eerlijke handel, het klimaat en genderrechtvaardigheid. Onze pop-up kent ruime openingsuren: van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Extra opening is voorzien op de koopzondagen 12 en 19 december en op maandag 20 december, telkens van 14 tot 18 uur."Uiteraard kan je ook nog altijd terecht in je vertrouwde wereldwinkel gelegen in de Nieuwstraat 28 in Genk. Bestellen kan ook via de webshop https://shop.oxfamwereldwinkels.be/genk.