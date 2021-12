Honderdste triple-double LeBron James volstaat niet voor zege LA Lakers

LeBron James met een dunk in de eerste helft. — © USA TODAY Sports

LeBron James heeft zijn honderdste triple-double in de NBA gerealiseerd. Maar dat volstond niet voor een zege van de LA Lakers tegen Memphis, dat met 108-95 aan het langste eind trok.

James lukte 20 punten, 10 rebounds en 11 assists voor de Lakers, zesde in de Western Conference. Bij de Grizzlies, vierde in het Westen, was Jaren Jackson Jr. de topschutter met 25 punten.

De Philadelphia 76ers gingen verder in eigen huis onderuit tegen Utah: 96-118. Utah verstevigde dankzij een zesde zege op een rij zijn derde plaats in de Western Conference.

San Antonio haalde het tot slot met 123-111 van Denver. (belga)