Opletten op de baan: hevige regenval en kans op sneeuw, noodnummer geactiveerd

Voor wie vandaag de baan op moet, is het opletten geblazen. Er is sprake van smeltende sneeuw en hevige regenval. Het KMI waarschuwt voor lokaal kans op gladde wegen.

De laatste dag van de werkweek wordt extreem nat, volgens het KMI. “We voorspellen 15 tot 25 liter water per vierkante meter, dat zijn 1 tot 2 emmers. Dat is erg veel. Zeker in het westen, waar het water al hoog staat, kan dat voor problemen zorgen. Lokale wateroverlast is dus zeker niet uitgesloten”, zegt weerman Frank Deboosere.

In de Ardennen valt er vrijdag sneeuw en ook in Laag- en Midden- België kan de neerslag geleidelijk transformeren naar regen en sneeuw gemengd of smeltende sneeuw. Tijdelijk kan er ook een sneeuwlaag gevormd worden tijdens intense neerslag, ook in Laag- en Midden- België.

In de loop van de namiddag wordt het droger in het uiterste westen maar het blijft overwegend zwaarbewolkt. De maxima liggen tussen -1 graad op de hoogten, 4 graden in het centrum en 5 à 7 graden in het westen. In de loop van de dag draait de wind naar het westen of aan zee noordwesten en neemt daarbij toe tot vrij krachtig of aan zee krachtig. Rukwinden tot 60-70 kilometer per uur zijn dan mogelijk.

Zaterdag is het vaak zwaarbewolkt, vooral in de oostelijke helft. Het blijft wel meestal droog, afgezien van wat winterse neerslag ten zuiden van Samber en Maas. In het westen komen er echter wel opklaringen voor en is het zelfs lange tijd zonnig. Tegen de avond nadert er een volgende neerslagzone vanuit het westen. Maxima van 0 of 1 graad in de Ardennen, 5 of 6 graden in het centrum en 7 graden aan zee.

Vanaf zondag wordt het gevoelig zachter en regenachtig met veel wolken en maxima rond 11 graden. Begin volgende week droog en zacht, maar nog steeds bewolkt.

De strooidiensten staan alvast klaar om uit te rijden. En de FOD Binnenlandse Zaken activeert het nummer 1722 voor storm- en waterschade.

Volgende week, voorspelt Frank Deboosere, blijft het grotendeels droog met temperaturen van 7 tot 10 graden.