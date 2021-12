Ongeval met truck in Mexico: 53 migranten komen om, tientallen gewonden

Bij een ongeval met een vrachtwagen in het zuidoosten van Mexico, in de deelstaat Chiapas, zijn donderdag minstens 53 migranten om het leven gekomen. Dat meldt het federale parket-generaal parket van Mexico.

De vrachtwagen was volgestouwd met migranten. Er is volgens de hulpdiensten ook sprake van tientallen gewonden, van wie er drie erg aan toe zijn. Het ongeval vond plaats in Chiapa de Corzo, nabij de regionale hoofdstad Tuxtla Gutierrez.

President Andrés Manuel López Obrador laat via Twitter weten dat de slachtoffers migranten uit Centraal-Amerika zijn. Hij betuigde zijn medeleven.

De bestuurder had de controle over het stuur verloren, waarna de truck kantelde, legden de hulpdiensten van Chiapas ter plaatse uit aan de pers. De vrachtwagen zou volgens ooggetuigen te snel door een bocht gereden hebben. De slachtoffers zijn volgens de hulpdiensten afkomstig uit Guatemala.

Chiapas grenst aan buurland Guatemala. De staat geldt als toegangspoort voor migranten uit Centraal-Amerika. Het gaat dan vooral om mensen uit Honduras en El Salvador. Mensensmokkelaars gebruiken vaak vrachtwagens om migranten zonder papieren naar de Verenigde Staten te loodsen. Jaarlijks proberen honderdduizenden mensen via Mexico de VS te bereiken.

© via REUTERS