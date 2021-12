Prinses Astrid poseert voor huisfotografe van de Trumps

Het zijn de eerste beelden van Astrid, sinds ze drie maanden geleden haar ruggenwervel brak bij het sporten. Volgens Paris Match is de zus van koning Filip na haar ongeval wekenlang bedlegerig geweest. Ze had het tijdens haar revalidatie ook mentaal lastig omdat ze niks om handen had. In januari gaat ze normaal weer aan het werk.

(lees verder onder de foto)

Prinses Astrid. — © Paris Match

Astrid poseerde in het verleden al een paar keer voor de lens van Regine Mahaux, vooral bekend om haar werk voor de familie Trump. Zo maakte ze in 2017 het eerste officiële staatsieportret van Melania na de aanstelling van haar man Donald Trump tot Amerikaans president. Mahaux kende de Trumps toen al jaren, uit de tijd dat hij als bouwpromotor grote sier maakte in de New Yorkse high society.

De Luikse fotografe doet geregeld shoots met de groten der aarden. Onder hen: Formule 1-piloot Lewis Hamilton, prins Albert en prinses Charlène van Monaco en onlangs nog de Britse zangeres Rita Ora en de Belgische Hollywoodacteur Jean-Claude Van Damme. Haar werkt verschijnt in grote bladen als Time en Vanity Fair. (dhs)

Melania Trump. — © Regine Mahaux

Formule 1-coureur Lewis Hamilton:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Prins Albert en prinses Charlène van Monaco (in betere tijden):

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Zangeres Rita Ora:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Acteur Jean-Claude Van Damme: