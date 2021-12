Ziekenhuisopnames blijven dalen, maar nog geen kentering bij overlijdens: 49 per dag

Het gemiddeld aantal nieuwe ziekenhuisopnames per dag blijft dalen in ons land, zo blijkt donderdag uit de nieuwste voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Het totale aantal coronapatiënten in de afdelingen intensieve zorg is wel nog lichtjes gestegen. Ook het aantal overlijdens blijft in stijgende lijn.

Van 3 tot en met 9 december werden gemiddeld 283,3 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om een daling met 11 procent ten opzichte van de voorgaande week. Het cijfer noteert nu al enkele dagen onder de kaap van 300.

Het totale aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is daarbij 7 procent gedaald tot 3.448. Maar op intensieve zorg is er nog steeds een stijging, al is die volgens de nieuwste cijfers wel bijna afgevlakt: +1 procent tot 827.

Van 30 november tot en met 6 december is sprake van gemiddeld 49 overlijdens per dag, een toename met 11 procent tegenover de voorgaande week. De teller komt zo op 27.463 coronaoverlijdens in ons land.

Het gemiddelde aantal bevestigde coronagevallen daalde in de week tot en met 6 december met 10 procent tegenover de voorgaande week tot 16.086 per dag. Daarbij bleek 16,8 procent van de testen positief, opnieuw een lichte toename. Het aantal testen daalde daarbij 11 procent tot gemiddeld net geen 107.000 per dag. Het reproductiegetal is ten opzichte van de voorgaande week gedaald tot 0,93. In het dagrapport van donderdag was het cijfer nog uitgekomen op 0,92. Omdat het getal kleiner is dan 1, neemt de epidemie in kracht af. Het cijfer was in het cijferrapport van dinsdag onder 1 gezakt.