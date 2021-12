Andy Peelman uitzinnig van vreugde na overwinning in ‘BV darts’: “Ik kan niet verliezen”

“Ik ben een heel competitieve mens. Ik kan niet verliezen, ik wil niet verliezen, maar ik ben ook een stresskieken.” Zo sprak Andy Peelman voor de start van de finale, maar zenuwen hadden nergens voor gehoeven: de acteur-politieman was duidelijk de beste pijltjesgooier in de VTM-competitie BV Darts.

Peelman haalde het van ex-voetballer Olivier Deschacht, in een finale waarin de kansen voortdurend wisselden. Eerder op de avond wonnen beide heren respectievelijk van Kamal Kharmach en Kenji Gooris en kwamen zo tegen elkaar uit in de grote finale. Aangemoedigd door professionals uit het darts, zoals Peter Wright, Michael van Gerwen en Vlaming Dimitri Van den Bergh, startten de finalisten op 501 punten en moesten ze ook nu dubbel uit gooien. Met een dubbel 12 en dubbel 16 slaagde Andy er als eerste in drie winnende legs op zijn naam schrijven, waarna hij uitzinnig van vreugde de BV Darts-beker in ontvangst nam van Belgisch kampioen Dancing Dimi.

“De ontlading was enorm”, zo geeft Peelman toe. “Ik denk dat de opgekropte zenuwen en stress daar zeker mee voor hebben gezorgd. Maar wat een fijn moment. En hoe de supporters mij voor een stuk naar die overwinning hebben geroepen. Onvergetelijk!”

(jdr)