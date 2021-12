Hein Vanhaezebrouck “blij dat er geen VAR aanwezig was” in Europese match AA Gent

Aan een doelpunt in de 52e minuut van Bruno, op aangeven van Mboyo, had AA Gent genoeg om een nieuwe zege te boeken in groep B van de Conference League. Gantoise was voor de aanvang al zeker van de groepswinst, maar slaagde erin in schoonheid te eindigen. Hoewel coach Hein Vanhaezebrouck geen enkel probleem had om toe te geven dat het enige doelpunt van de partij er kwam uit buitenspel

“Ik vind dat Davy Roef kan terugblikken op een schitterende partij. Veel heeft onze doelman niet moeten doen, maar op de cruciale momenten was hij wel paraat”, zei Vanhaezebrouck. “De ploeg en ikzelf konden rekenen op een schitterende doelman. Ook Sinan Bolat heeft zich zo al meermaals onderscheiden. Een hele match werkloos zijn en er dan staan op belangrijke fasen. Ik moet zeggen dat iedereen wel zijn best heeft gedaan. Er was inzet en iedereen probeerde zich te geven. Maar ik ga niet beweren dat we het eerste uur fantastische dingen hebben laten zien. Let wel, het is niet gemakkelijk spelen tegen dit elftal. Dat leerde ons de heenmatch. De laatste 20 minuten liep het wel. Dan gingen we erdoor zoals in de boter. Bezus viel goed in. Hij heeft laten zien dat hij zijn medematen snel vindt.”

Het doelpunt van Bruno kwam er na een buitenspelfase. “Wij mogen best tevreden zijn dat er vandaag geen VAR aanwezig was. Keurt de ref dat doelpunt af, dan ben je helemaal niet zeker dat je alsnog een kans krijgt om opnieuw te scoren. Ook al gingen we aanvallender voetballen. We mogen als Belgen tevreden zijn dat Gent wint. Wij trekken daarmee de Belgische coëfficiënt op.”

Roef tevreden over zijn wedstrijd

Het was al een hele poos geleden dat Davy Roef nog eens van bij de aftrap in het doel mocht gaan staan. Trainer Hein Vanhaezebrouck posteerde hem in het basiselftal en liet Sinan Bolat plaats nemen op de bank. Veel werk kende de 27-jarige niet. Wel was hij duidelijk bij de pinken toen de ingevallen Lilander een pegel afvuurde op de kooi van Roef. De doelman pareerde netjes en bleek een uitstekend sluitstuk van een thuisdefensie die niet plooide voor de zeldzame pogingen van Flora Tallinn.

“Ik vond het alvast geen vervelende wedstrijd voor mezelf. Ik was blij dat ik mocht starten”, reageerde Roef. “En als ik niet veel te doen heb, betekent dat dat de verdediging zijn werk doet en dat de ploeg in zijn geheel goed draait. Als keeper moet je in bepaalde matchen maar één bal pakken, maar dat moet je dan wel doen. Ik mis natuurlijk wedstrijdritme. De laatste match die ik speelde was met de beloften. Uiteindelijk is het allemaal goed afgelopen. De nul houden, daar doen we het voor als doelman.

“Na de wedstrijd is Sinan Bolat meteen bij mij gekomen om me te feliciteren voor mijn wedstrijd. Dat doet echt wel deugd. Maar eigenlijk is dat niet nodig. We kennen onze job als doelman toch? Ik ben best tevreden over de match die ik keepte.”

Bruno hoopt op mooie affiche in volgende ronde

Met een doelpunt in de 51e minuut bezorgde Gianni Bruno AA Gent donderdag een 1-0 zege Flora Tallinn. Hij deed dat wel uit buitenspel. “Als de scheidsrechter naar de middenstip wijst wanneer een bal tegen de netten is gegaan, dan is het een doelpunt”, reageerde Bruno.

“Het is de ref die beslist of het doelpunt is of niet. Zeker wanneer er geen VAR is. Dus heb ik gescoord tegen Tallinn. Het was ook een belangrijk doelpunt, want het enige van de partij.”

Bruno krijgt niet altijd de kans om de volle 90 minuten te spelen bij AA Gent. “Dat is soms wel frustrerend, maar ik ben een prof en werk dus op training hard om aan de coach te tonen dat ik een plaatsje in de basiselftal waard ben. En start ik niet dan ben ik altijd klaar om in te vallen en mijn best te doen voor AA Gent. Ik ben wel naar hier gekomen om zo veel mogelijk te spelen. Ik denk dat ik door deze wedstrijd opnieuw wat vertrouwen getankt heb en wat matchritme heb opgedaan. Ik ben mijn instinct om doelpunten te maken zeker nog niet kwijtgespeeld en wie hard werkt krijgt sowieso ook loon naar werken.”

“Ik moet ook mijn ploegmakkers bedanken. De bal die ik kreeg van Mboyo was perfect. Ik kon daar mee aan de slag. Het belangrijkste is dat we gewonnen hebben. De volgende wedstrijd in de Conference League is pas in maart. Ik hoop alvast op een mooie loting, zodat we ons ook tegen een grote ploeg kunnen bewijzen.”

Wedstrijd was voor Castro-Montes “geen verplicht nummer”

De 24-jarige Alessio Castro-Montes mocht van coach Hein Vanhaezebrouck starten in de laatste wedstrijd van de poulefase in de Conference League. Tegen Flora Tallinn slaagden de Buffalo’s erin te winnen met het kleinste verschil. Castro-Montes kijkt alvast uit naar de volgende wedstrijd in de Conference League.

Gantoise was voor de match tegen de Esten al zeker van groepswinst dus hoefde het niet echt vol gas te geven. “Maar deze wedstrijd voelde zeker niet aan als een verplicht nummer”, zegt Castro-Montes. “Veel jongens kregen vandaag hun kans om zich te bewijzen. En de coach had ons voor de wedstrijd wel gewezen op het feit dat hij graag de drie punten zou pakken. Daarin slaagden we. Zo hebben we ook laten zien dat wij echt de sterkste ploeg van de reeks waren. Met de inbreng van een pak nieuwe spelers is het natuurlijk zoeken naar automatismen. Maar we trainen toch altijd samen, dus kennen wij elkaar wel.”

Castro-Montes ligt bij coach Hein Vanhaezebrouck veelal in de balans met Matis Samoise. “Ik probeer dat positief te bekijken. Vorig seizoen had ik het lastig met de aaneenschakeling van matchen. Ik wil wel nog altijd elke wedstrijd spelen, maar het is de coach die beslist. En we blijven winnen. Ook vandaag. Wij moeten zo lang mogelijk in deze flow blijven.”

AA Gent eindigde met 13 op 18 punten. “Eigenlijk moesten dat er meer geweest zijn. In eigen huis hadden we moeten winnen tegen Partizan. Ook in Famagusta moesten we meer uit de brand gesleept hebben. Deze campagne in de Conference League is alvast een stuk beter dan wat we vorig seizoen in de Europa League lieten zien. Toen pakten we geen enkel punt. Dat is nu toch rechtgezet. Ik kijk alvast uit naar de volgende ronde.”