Smit legt Bugallo in de luren. — © Serge Minten

Het Europese verhaal van Tectum Achel zit erop. Na verlies in de heenmatch was bij 0-2 de buit al snel binnen voor Teruel in de zestiende finales van de Challenge Cup. Achel vocht nadien nog tot de laatste snik, maar kon geen afscheid nemen met een zege (2-3).