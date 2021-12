Tottenham, geveld door het coronavirus, speelt zondag niet tegen Brighton

Het duel tussen Brighton en Tottenham, zondag op de 16e speeldag in de Premier League, is uitgesteld vanwege een groot aantal besmettingen met het coronavirus bij de Spurs.

De wedstrijd in de Conference League tussen Tottenham en Stade Rennes werd om dezelfde redenen ook al uitgesteld. Rennes is al groepswinnaar, maar Tottenham strijdt nog met het Nederlandse Arnhem om de tweede plaats. De Engelsen zullen nu tegen Rennes kunnen spelen met het resultaat van Vitesse in het achterhoofd. Normaal worden de laatste wedstrijden in de groepsfase op gelijke tijdstippen betwist.