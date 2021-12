Babette uit ‘K2 zoekt K3’ brengt eigen nummer uit: “Iets om weer terug te komen bij mezelf”

Na haar avontuur bij ‘K2 zoekt K3’ bracht Babette deze week een eigen nummer, What about sunday, uit. — © vtm

“Iets om weer terug te komen bij mezelf, maar ik wist niet goed wat. Een paar dierbaren hebben me toen regelrecht de studio in getrokken, en daar kwam What about sunday tot stand. Het was geweldig om te doen. Ik heb me vocaal helemaal uitgeleefd.”

En als het aan haar ligt, zien we Babette in de toekomst nog terug. “Ik heb heel veel zin om de komende tijd verschillende muziekstijlen te gaan uitproberen. En what a feeling om de laatste maand van dit jaar te starten. Ik ben zo dankbaar voor alle kansen die ik heb gekregen om te ontwikkelen.”