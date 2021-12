“Waterkoud met heel wat regen en stevige wind”

Het belooft een vochtige, sombere en frisse vrijdag te worden, waterkoud dus. In de loop van de dag zal een depressiekern pal over Limburg trekken. Het zal dan vaak regenen en mogelijk kunnen er soms ook smeltende sneeuwvlokken tussen zitten.

De temperatuur blijft op een zeer bescheiden niveau acteren met maxima rond +2 à +3°C in het zuidoosten en +4°C in het noordwesten van de provincie.

Het is niet uitgesloten dat het tijdens intense neerslagval bijvoorbeeld op de toppen van Voeren tijdelijk wit wordt. Zoals wel vaker gaat het om een randgeval en zal het op de meeste plaatsen in Limburg gewoon nat, groen en modderig blijven. Voor een sneeuwgarantie moeten we boven 500 meter in de Ardennen zijn.

Aan de zuidflank van de depressiekern komt er een stevig windveld te staan. In het noorden van Limburg zal het zodoende meestal minder hard waaien dan in het zuiden van de provincie. Dáár zal er toch wel gemiddeld 5 Beaufort komen te staan, eerst vanuit het zuiden en vanaf de middag vanuit het westen. Er zijn rukwinden mogelijk tot in de buurt van 60 km per uur.

In de nacht naar zaterdag zal de wind luwen. Er verschijnen brede opklaringen waardoor de temperatuur in de buurt van het vriespunt kan uitkomen. Het wordt dan ook opletten voor rijm- of ijsplekken.

Bekijk hier het weer voor de komende dagen.