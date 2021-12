Defensie stelt zich burgerlijke partij in onderzoek naar oplichting bij aankoop mondmaskers

Defensie stelt zich burgerlijke partij in het onderzoek naar de mondmaskers die de federale overheid vorig jaar bestelde bij Avrox. Dat heeft minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) donderdag verklaard in de Kamer, tijdens interpellaties van Steven Creyelman (Vlaams Belang) en Michael Freilich (N-VA).

De toenmalige regering-Wilmès bestelde zoals bekend 15 miljoen mondmaskers bij de Luxemburgse firma Avrox voor 32 miljoen euro. Het Brussels gerecht heeft vier mensen in verdenking gesteld in het onderzoek naar die aankoop en dat voor feiten van valsheid in geschrifte, oplichting en witwassen, schreef De Tijd eerder deze week.

Minister Dedonder, die geen deel uitmaakte van de vorige regering, kondigde aan dat ze Defensie recent opdracht heeft gegeven zich burgerlijke partij te stellen. Dat moet toelaten dat het ministerie een plaats kan krijgen in de procedure, maar ook om de belangen van de staat te verdedigen. Freilich drong er op aan dat de minister een intern onderzoek bij Defensie zou starten, maar op die vraag kwam geen concreet antwoord.