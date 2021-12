Wereldwijd 45 journalisten vermoord in 2021, 365 nog steeds in de cel

Sinds 1 januari 2021 zijn er wereldwijd 45 journalisten vermoord en vertoeven 365 anderen nog steeds in de gevangenis, zo heeft de Internationale Journalistenfederatie IFJ donderdag bekendgemaakt. Aan de vooravond van de Internationale Dag van de Mensenrechten zegt de organisatie dat beide lijsten het “verergeren van de crisis in de journalistiek” in talrijke regio’s ter wereld in de verf zet.