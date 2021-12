Marco Borsato wil dat Nederlands gerecht onderzoek doet naar roddels over “grensoverschrijdend seksueel gedrag” bij minderjarige meisjes

“Reeds medio 2020 is door de heer Marco Borsato aan Knoops’ Advocaten NV verzocht om een onderzoek in te stellen naar een aantal insinuaties verband houdend met de aantijging dat hij grensoverschrijdend seksueel gedrag zou hebben vertoond met minderjarige meisjes”, schrijven de advocaten van Borsato donderdag in een persmededeling.

Ze verwijzen daarmee naar de verhalen dat de zanger meisjes van 13 en 15 jaar oud misbruikt zou hebben, onder andere tijdens een barbecue die de man thuis organiseerde voor kandidaten die hij begeleidde in de talentenjacht ‘The Voice Kids’, of zo wil althans het verhaal. Dat soort aantijgingen deed al maanden de ronde op zogeheten ‘juice channels’, kanalen op YouTube, Whatsapp of andere sociale media waar de wildste verhalen alle speelruimte krijgen. Die beweringen zijn voor zover geweten zonder grond: er is volgens Nederlandse media geen weet van een aangifte of een lopend onderzoek bij de politie.

Uit de spotlights

Die roddels kregen ook meer weerklank omdat Borsato zich al langere tijd uit de spotlights probeert te houden. Een gepland duet ging niet door, een tournee werd afgelast, net als de opname van een reclameclip voor een goed doel. Bovendien was hij niet meer te zien in ‘The Voice Kids’. “Tot dusverre heeft hij geen aanleiding gezien om op deze roddel in het openbaar te reageren”, verklaren de advocaten van Borsato zijn stilzwijgen over de zaak.

“Gelet echter op de aanhoudende beschuldigingen en de toenemende aanvallen via en in de pers op zijn persoonlijke integriteit en reputatie, heeft het kantoor namens de heer Borsato recentelijk het Openbaar Ministerie benaderd met het verzoek om zelfstandig onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de bron van de insinuaties met zo nodig daaraan te verbinden strafrechtelijke gevolgen”, aldus de persmededeling. “Het verzochte onderzoek van het OM wordt door de heer Borsato afgewacht. Verdere mededelingen worden op dit moment niet gedaan.”