RECENSIE. ‘And just like that’: Samantha wordt niet eens gemist in opvolger van Sex and the City ****

Waardig ouder worden: het is weinig tv-series gegeven, zeker na achttien jaar windstilte en zeker met vier blanke, slanke en rijke vrouwen in de hoofdrol. Maar een wonder is geschied: And just like that, de opvolger van Sex and the city, laat die vrouwen op een heerlijke manier zelf worstelen met thema’s als Black Lives Matter, lgbtqia+ en leeftijdsdiscriminatie. En de grootste olifant in de kamer wordt meteen tegen de grond gewerkt.