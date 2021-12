Luiks ziekenhuis sluit tijdelijk spoedafdeling: “Limiet bereikt van wat menselijk mogelijk is”

De spoedafdeling van het ziekenhuis André Renard in de Luikse stad Herstal wordt tot maandag gesloten. Dat heeft de directie bekendgemaakt. Aanleiding is een gebrek aan en vermoeidheid bij het personeel.

“Al twee jaar levert het voltallige ziekenhuispersoneel de grootste inspanning in de strijd tegen Covid-19”, aldus het ziekenhuis. “Wij hebben alle middelen uitgeput die ons in staat stellen onze taken als algemeen ziekenhuis uit te voeren en wij hebben de limiet bereikt van wat menselijk mogelijk is.”

De spoedeisende hulp is daarom sinds donderdagmiddag 14 uur gesloten en zal pas maandag 13 december om 8 uur opnieuw openen. Op die manier wil het ziekenhuis een toevloed van nieuwe patiënten tegengaan. In diezelfde periode vinden ook enkel nog essentiële ingrepen plaats.

“Wij zijn ons bewust dat dit op lange termijn niets oplost”, klinkt het verder. “Zonder een opwaardering van het verplegend beroep zal de situatie de komende maanden nog verslechteren, dus structurele maatregelen dringen zich op.”