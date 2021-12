Antwerp verlaat Europees toneel dan toch nog met thuisoverwinning

Royal Antwerp FC heeft zijn Europa League-campagne met een positieve noot afgesloten. In het slotduel van de poulefase kon de danig hertekende Great Old de vierde en laatste plaats niet meer ontlopen. Een eerste zege en de daaraan gekoppelde premie van 630.000 was zo de enige inzet tegen het Griekse Olympiacos. Een bedrijvige Balikwisha bracht Antwerp al vroeg 1-0 voor. Die voorsprong bleef opvallend vlot tot het einde op het bord staan, en had gerust hoger kunnen oplopen.

Het is altijd een goed teken wanneer het je verbaast dat de scheidsrechtera al het rustsignaal aangeeft. Dan heb je in de eerste 45 minuten wat te zien gekregen. Nochtans stond er voor de Great Old in deze laatste en overbodige groepsmatch niets meer op het spel. Olympiacos, dat al zeker was van een vervolg in de Europa League, kon mits winst en een gunstig resultaat in Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt de leidersplaats van de Duitsers nog afsnoepen.

Priske beloofde te roteren en deed dat ook. Van de jongens die afgelopen zondag nog Beerschot klopten in de derby, deden alleen Butez, De Laet en Verstraete mee. Voorts koos de Deen voor acht nieuwe namen, met het onuitgegeven trio Benson, Eggestein en Balikwisha voorin. Antwerp nam een droomstart en klom na nauwelijks acht minuten op voorsprong. Balikwisha kneep goed naar binnen en verschalkte Vaclik met een knappe penseelstreek. De herhaling maakte duidelijk dat verdediger Cisse het leer nog licht met het hoofd devieerde.

Benson en Balikwisha tonen zich

Balikwisha liet zich overigens een hele eerste helft gelden. De Grieken hadden hun handen vol met de kwieke belofte-international, die tot zijn eigen verbazing niet altijd de overtreding meekreeg. Ook Benson wilde tonen dat Priske nog steeds rekening met hem moet houden. De pocketwinger werd in de Belgische competitie al het vaakst van alle Antwerp-spelers gewisseld (twaalf keer) en ook het vaakst ingebracht (tien keer). Doorgaans ligt invallen hem beter dan starten, maar nu zat Benson van bij de aftrap in de wedstrijd. Halverwege de eerste periode had hij bovendien de 2-0 aan de voet. In plaats van gekruist te schieten, koos hij voor de korte hoek. Vaclik stond pal.

De Olympiacos-doelman was voor de rust trouwens de enige bezoeker op niveau. De Griekse recordkampioen met 46 landstitels kon de Antwerpse gelegenheidsdefensie nooit verontrusten. Camara kwam met een afstandsschot in de handen van Butez het dichtst bij een doelpunt.

Zelfde spelbeeld na de pauze

Trainer Martins greep halverwege in en slachtofferde drie namen uit zijn basisploeg. Onder meer El Arabi kwam erin, de man die in de heenmatch scoorde. De wissels veranderden het wedstrijdbeeld niet, want Vaclik hield Balikwisha van een tweede goal.

Ook Priske wisselde snel. Dessoleil tastte naar de bil en ging geblesseerd naar de kant voor Engels. De Laet mocht gaan rusten voor Quirynen. Zo kreeg de youngster voor het eerst sinds de tweede speeldag nog eens speelminuten.

Zowel Benson als Balikwisha kregen nog enkele mogelijkheden om er 2-0 van te maken. Ook Frey faalde voor de Tsjechische goalie, al liep de Zwitser buitenspel. In het slot drong Olympiacos nog aan op zoek naar de gelijkmaker, maar een late tegengoal zoals in Piraeus viel gelukkig niet meer voor Antwerp.