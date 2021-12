Jan Jambon wil alweer versoepelen: “Jojo Jan blijft consequent in zijn inconsequentie”

Vier dagen nadat het Overlegcomité de cultuur- en evenementensector deels aan banden legde, wil Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) die alweer heropenen. Tot consternatie van zijn coalitiepartners CD&V en Open Vld en de oppositie. “Dit is puur geflipflop. Jambon blijft consequent in zijn inconsequentie”, zegt CD&V-parlementslid Orry Van de Wauwer. De oppositie heeft het over “Jojo Jan”.