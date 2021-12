Zonhovense Annie zet een ‘kerstberg’ in haar living: “Mét vijver en levende visjes”

“Tien jaar geleden ben ik daar mee begonnen,” legt Annie uit. “Eerst was het wel nog maar een heuveltje en een bescheiden landschapje, moet ik toegeven. Maar zoals je ziet is dat intussen uitgegroeid tot een berg. Ik stapel enkele tafels en dozen op elkaar, waarop dan een kunstmatig sneeuwtapijt komt. Door de jaren heb ik een kleine stad aan huisjes verzameld die allemaal een plaatsje krijgen. ”

Drie weken is Annie zoet om alles op te stellen. “Maar zo zitten we met Kerstmis wel midden in dit schilderachtige landschap. Onderaan is inderdaad een vijvertje met levende visjes. De kleutertjes van de naburige basisschool de Horizon komen regelmatig een kijkje nemen. Waar al die huisjes vandaan komen? Goh van kerstwinkels uit heel België en Nederland. Voor volgend jaar heb ik trouwens nog wat extra ideeën. Gelukkig is ons plafond dus hoog genoeg.”

TR