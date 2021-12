Dit gerecht bracht Deliveroo het vaakst bij je thuis in 2021...en het komt uit Gent

Niet een Big Mac of een pizza Margherita werd afgelopen jaar het vaakst aan huis geleverd door koerierdienst Deliveroo maar wel een sweet chicken bowl. En net als in 2020 was een Gentse horecazaak opnieuw de populairste spot voor Deliveroomaaltijden.

Vorig jaar was een medium spaghetti van bij de Kastart in Onderbergen de schotel die door de koeriers van Deliveroo het meest werd bezorgd in het hele land. Dit jaar gaat die eer opnieuw naar een Gentse zaak, de keten Hawaiian Poké Bowl, met vestigingen in de Vlaanderenstraat en de Kalandeberg.

Het vaakst bestelde gerecht is misschien verrassend de sweet chicken bowl. “Met sappige, gegrilde kip, guacamole, maïs, kerstomaatjes, mango en feta”, aldus de menukaart. Ook de nummer twee is een kippenschotel, smoked chicken met kruiden van een restaurant in Brussel. De medium spaghetti bij Kastart zakte naar plek nummer 7 en een Julientje bij frituur Frans in Hooiaard staat op 12. Opmerkelijk: in Antwerpen was een blikje Jupiler (33 cl) uit de Carrefour het populairste tem in de Deliveroomand.